"Худшее еще впереди": глава ВОЗ считает, что мир еще не прошел пик заболеваемости на коронавирус

Глава ВОЗ признал, что обеспокоен ослаблением карантинных мероприятий в некоторых странах.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус заявил, что главная "вспышка коронавируса", еще впереди.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на ABCNews.

Глава ВОЗ признал, что обеспокоен ослаблением карантинных мероприятий в некоторых странах.

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Он не уточнил, почему считает, что вспышка, который охватил около 2,5 миллиона человек и убил более 160 тысяч, может стать еще более опасным. Ранее в ВОЗ отмечали возможному распространению болезни в Африке, где системы здравоохранения менее развитые.

"Поверьте нам. Худшее еще впереди, - сказал Тедрос журналистам из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. - Давайте предупредим эту трагедию. Опасность этого вируса многие люди до сих пор не понимают".

Некоторые азиатские и европейские правительства постепенно ослабили или начали смягчать карантинные мероприятия, в частности снимают запрет на посещение школ, открывают парки и магазины.

Как сообщал УНИАН, от коронавируса в мире выздоровели почти 647 тысяч человек, умерло более 170 тысяч. В частности, в настоящее время зафиксировано 2 млн 478 тыс. 634 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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