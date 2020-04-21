Смотрят, за что бы укусить: Лукашенко пожаловался на критику и насмешки из-за своей реакции на коронавирус

Белорусский лидер снова назвал коронавирус "политикой".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна оказалась готова к эпидемии, но его все равно критикуют, а кое-где - подшучивают.

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"Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе и не только к ней", - цитирует «Белта» слова Лукашенко в ходе визита одного из предприятий страны.

Белорусский лидер заявил, что из-за коронавируса и похожих инфекций умирает значительно меньше людей, чем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

"Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие): вот Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду", - сказал он.

Президент Беларуси не раз называл эпидемию коронавируса «психозом» и «политикой». В отличие от большинства стран мира, в Беларуси жесткий карантин не введен, хотя число случаев заражения растет.

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