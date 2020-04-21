В ВОЗ назвали вероятный первоисточник коронавируса: "его не создали"

В организации уверены, что вирус имеет животное происхождение.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что COVID-19 передался от летучих мышей человеку через промежуточное звено.

Читайте такжеВ Китае успешно прошли испытания вакцины от коронавируса на обезьянахСоответствующее заявление на брифинге во вторник сделала официальный представитель ВОЗ Фадела Чаиб.

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях. Наиболее вероятно, что его экологическим резервуаром являются летучие мыши. Но необходимо выяснить, как вирус передался от летучей мыши к человеку. Совершенно очевидно, что существует промежуточный носитель, который передал заболевание от мышей к людям», – заявила она.

Чаиб отметила, что ВОЗ работает с другими странами, чтобы выяснить природу COVID-19: «В данный момент мы не знаем происхождение вируса. Мы все должны сконцентрироваться на фактах, а не теориях. ВОЗ является научной организацией, и мы предполагаем, что вирус имеет животное происхождение».

По ее словам, 70% всех новых вирусов имеют животную природу, в частности, вирус лихорадки Эбола, чума и коронавирус.

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