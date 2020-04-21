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В ВОЗ назвали вероятный первоисточник коронавируса: "его не создали"

13:20, 21 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Китае успешно прошли испытания вакцины от коронавируса на обезьянахСоответствующее заявление на брифинге во вторник сделала официальный представитель ВОЗ Фадела Чаиб.

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали, и не проводили с ним манипуляции в лабораториях. Наиболее вероятно, что его экологическим резервуаром являются летучие мыши. Но необходимо выяснить, как вирус передался от летучей мыши к человеку. Совершенно очевидно, что существует промежуточный носитель, который передал заболевание от мышей к людям», – заявила она.

Чаиб отметила, что ВОЗ работает с другими странами, чтобы выяснить природу COVID-19: «В данный момент мы не знаем происхождение вируса. Мы все должны сконцентрироваться на фактах, а не теориях. ВОЗ является научной организацией, и мы предполагаем, что вирус имеет животное происхождение».

По ее словам, 70% всех новых вирусов имеют животную природу, в частности, вирус лихорадки Эбола, чума и коронавирус.

Ранее УНИАН сообщал, что развитие эпидемии коронавируса в Украине идет по сценарию Польши.

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