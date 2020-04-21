Положительный тест на антитела к COVID-19 не доказывает наличие иммунитета – ВОЗ

Существует надежда, что люди с антителами к COVID-19 смогут вернуться к полноценной жизни, но делать выводы рано.

По данным ВОЗ, на сегодня лишь малая доля населения во всем мире (по всей видимости, 2-3%) имеет в крови антитела к COVID-19, которые указывают на пережитое заражение. Кроме того, на сегодня нет никаких доказательств того, что антитела гарантируют иммунитет к коронавирусной болезни.

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Как сообщает Guardian, с ростом числа инфицированных связаны надежды на выработку коллективного иммунитета и, в результате, на смягчение карантина.

Но как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, предварительные данные свидетельствуют о том, что на сегодня мог быть инфицирован относительно небольшой процент населения Земли – не более 3%.

Технический эксперт ВОЗ по COVID-19, американский инфекционист Мария Ван Херхов, заявила, что в организации ожидали более высокого количества зараженных, но подчеркнула, что делать выводы рано.

Существует надежда, что люди с антителами к COVID-19 смогут вернуться к полноценной жизни, Но Ван Херхов отметила, что даже если серологические тесты показывают наличие у людей антител, это не доказывает, что они в безопасности.

«Многие страны предлагают использовать быстрые диагностические серологические тесты, чтобы иметь возможность получить то, что, по их мнению, будет мерой иммунитета… В настоящее время у нас нет доказательств того, что использование серологического теста может показать, что человек обладает иммунитетом или защищен от повторного заражения».

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