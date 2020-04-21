В США за сутки от коронавируса умерли более 1,4 тысячи человек
В Соединенных Штатах Америки за сутки в результате осложнений коронавирусной болезни умерли 1 тысяча 433 человека.
Об этом сообщает BBC News.
В этой стране зафиксировано больше всего летальных случаев и случаев инфицирования коронавирусом во всем мире.
Читайте такжеКоронавирус - карта распространения 21 апреля
Несмотря на продолжение распространения инфекции в некоторых частях страны, отдельные штаты смягчают карантин или планируют это сделать в ближайшее время.
Например, в штате Южная Каролина разрешили возобновить работу магазинам розничной торговли, в том числе, универмагам, а в штате Джорджия с 24 апреля будет разрешена работа спортзалов и парикмахерских, после чего 27 апреля будут открыты рестораны и кинотеатры. В штате Теннесси с 1 мая будет возобновлена работа большинства компаний. Однако во всех трех штатах остается в силе требование соблюдения социального дистанцирования.
Как свидетельствуют данные карты распространения коронавируса на сайте американского исследовательского Университета имени Джонса Хопкинса, в США коронавирусом уже инфицированы 787 тыс. 960 человек, умерли - 42 тыс. 364, вылечились - 73 тыс. 527, на сегодняшний день госпитализированы 117 тыс. 962 человека.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллиона людей.
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