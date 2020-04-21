Израильский врач назвал новый симптом коронавируса, связанный с кашлем
Коронавирус в Украине заразил уже более 6 тысяч человек. Израильский врач рассказал о новом и неожиданном симптоме COVID-19, который можно спутать с признаком ОРВИ. Медик сообщил, что кашель с мокротой может указывать на то, что человек болен коронавирусом и ему необходимо сделать тест для точного установления диагноза.
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По словам медика, у 36% инфицированных встречался именно этот симптом.
"У 97% - температура. У 76% людей - слабость и боли в мышцах. У 67% - сухой кашель, у 36% - кашель с мокротой", - сообщил израильский врач Борис Бриль "Обозревателю".
Также доктор развеял миф о диагностике COVID-19 методом задержки дыхания. Способ состоит в том, чтобы на 10 секунд задержать дыхание, если вам удалось это сделать - коронавируса у вас нет. Но Борис Бриль называет это фейком и способом от шарлатанов.
Напомним, что часто наблюдаемые симптомы коронавируса это:
- повышение температуры тела;
- утомляемость;
- сухой кашель.
У некоторых инфицированных могут также наблюдаться:
- боли в мышцах и суставах;
- заложенность носа;
- выделения из носа;
- боль в горле;
- диарея.
Как сообщал УНИАН, от коронавируса в мире выздоровели почти 647 тысяч человек, умерли более 170 тысяч. В частности, в настоящее время зафиксировано 2 млн 478 тыс. 634 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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