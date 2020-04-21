Израильский врач назвал новый симптом коронавируса, связанный с кашлем

Врачи уверят, что у коронавируса появился новый симптом.

Коронавирус в Украине заразил уже более 6 тысяч человек. Израильский врач рассказал о новом и неожиданном симптоме COVID-19, который можно спутать с признаком ОРВИ. Медик сообщил, что кашель с мокротой может указывать на то, что человек болен коронавирусом и ему необходимо сделать тест для точного установления диагноза.

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По словам медика, у 36% инфицированных встречался именно этот симптом.

"У 97% - температура. У 76% людей - слабость и боли в мышцах. У 67% - сухой кашель, у 36% - кашель с мокротой", - сообщил израильский врач Борис Бриль "Обозревателю".

Также доктор развеял миф о диагностике COVID-19 методом задержки дыхания. Способ состоит в том, чтобы на 10 секунд задержать дыхание, если вам удалось это сделать - коронавируса у вас нет. Но Борис Бриль называет это фейком и способом от шарлатанов.

Напомним, что часто наблюдаемые симптомы коронавируса это:

повышение температуры тела; ‎

утомляемость; ‎

сухой кашель. ‎

У некоторых инфицированных могут также ‎наблюдаться: ‎

боли в мышцах и суставах;

заложенность носа; ‎

выделения из носа; ‎

боль в горле; ‎

диарея. ‎

Как сообщал УНИАН, от коронавируса в мире выздоровели почти 647 тысяч человек, умерли более 170 тысяч. В частности, в настоящее время зафиксировано 2 млн 478 тыс. 634 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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