цей матеріал доступний українською

В России число больных COVID-19 превысило 50 тысяч, за сутки – 5642 новых случая

11:27, 21 апреля 2020
Зарубежные новости
296 0
Иллюстрация REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Читайте такжеСтраны ООН призвали сделать будущую вакцину от коронавируса общедоступной

«В целом на сегодня в России зарегистрированы 52 тыс. 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 456 летальных случаев, выздоровели 3 тыс. 873 человека», - говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный случай. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек. С начала пандемии от коронавируса умерло свыше 170 тысяч человек. При этом излечились почти 647 тысяч человек.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter