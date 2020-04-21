В России число больных COVID-19 превысило 50 тысяч, за сутки – 5642 новых случая
В России количество больных COVID-19 превысило 50 тысяч человек, зафиксированы 456 смертей.
Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
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«В целом на сегодня в России зарегистрированы 52 тыс. 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 456 летальных случаев, выздоровели 3 тыс. 873 человека», - говорится в сообщении.
За последние сутки в России подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Из них 45,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный случай. За сутки в России полностью выздоровели 427 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек. С начала пандемии от коронавируса умерло свыше 170 тысяч человек. При этом излечились почти 647 тысяч человек.
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