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Коронавирус в мире: в Беларуси и Испании выявили почти одинаковое число случаев инфицирования за сутки

10:51, 21 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Беларуси раскрыли данные о коронавирусе: заболевших - больше шести тысячОб этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

При этом лидером по темпам распространения болезни по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки. Там за сутки подтвердили почти 28 тысяч случаев заражения.

В Британии и Турции – по 4,6 тысячи заражений, в России – 4,2 тысячи, во Франции – 2,5 тысячи, в Италии – 2,2 тысячи, в Бразилии – свыше 2 тысяч и 1,7 тысячи в Канаде.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 1 миллион 664 тысяч случаев заражения. 170 тысяч человек умерли, 647 тысяч – выздоровели.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за сутки зафиксировано 415 случаев заражения коронавирусом.

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