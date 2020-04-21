Коронавирус в мире: в Беларуси и Испании выявили почти одинаковое число случаев инфицирования за сутки
10:51, 21 апреля 2020Зарубежные новости
118 0
Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 1 миллион 664 тысяч случаев заражения.
Иллюстрация / REUTERS
За сутки в Беларуси зафиксировали 1485 новых случаев инфицирования коронавирусом. В это же время в Испании выявили 1536 случаев
Читайте такжеВ Беларуси раскрыли данные о коронавирусе: заболевших - больше шести тысячОб этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
При этом лидером по темпам распространения болезни по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки. Там за сутки подтвердили почти 28 тысяч случаев заражения.
В Британии и Турции – по 4,6 тысячи заражений, в России – 4,2 тысячи, во Франции – 2,5 тысячи, в Италии – 2,2 тысячи, в Бразилии – свыше 2 тысяч и 1,7 тысячи в Канаде.
Всего в мире с начала пандемии зафиксировано 1 миллион 664 тысяч случаев заражения. 170 тысяч человек умерли, 647 тысяч – выздоровели.
Ранее УНИАН сообщал, что в Украине за сутки зафиксировано 415 случаев заражения коронавирусом.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter