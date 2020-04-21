Страны ООН призвали сделать будущую вакцину от коронавируса общедоступной

Соответствующую резолюцию единогласно одобрили все 193 члена Генассамблеи ООН.

Страны Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН единогласно одобрили резолюцию с призывом обеспечить общедоступность вакцины, которую в будущем разработают для борьбы с коронавирусом.

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Все 193 члена ГА ООН также отметили «важнейшую и ведущую роль», которую играет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией, сообщает. Резолюция была вынесена на обсуждение в ГА ООН Мексикой. Документ также содержит призыв к «укреплению научного международного сотрудничества, необходимого для борьбы с COVID-19», а также для усиления координации действий, в том числе при участии частного сектора, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, США приостановили финансирование ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп обвинил организацию в том, что вспышка коронавируса в Китае в конце 2019 года приняла характер пандемии. По мнению американского лидера, организация своевременно не предоставила правдивую информацию о COVID-19. Гендиректор ВОЗ выразил сожаление относительно решения США и заявил, что рассчитывает в будущем на продолжение сотрудничества с Вашингтоном.