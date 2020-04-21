От коронавируса в мире выздоровели почти 647 тысяч человек, умерли более 170 тысяч

Среди наиболее пораженных пандемией коронавируса стран лидируют США.

По состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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В частности, в настоящее время зафиксировано 2 476 916 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Умерли от коронавируса 170 297 человек. При этом излечились 646 739 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (786 968 случаев), Испания (200 210) и Италия (181 228). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (24 114 умерших), Испании (20 852) и Франции (20 265).

Как сообщал УНИАН, ученые выяснили, как долго может существовать коронавирус на различных поверхностях и при каких температур он наиболее активен.