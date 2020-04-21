От коронавируса в мире выздоровели почти 647 тысяч человек, умерли более 170 тысяч
По состоянию на утро вторника, 21 апреля, общее количество случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире приближается к 2,5 миллионам человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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В частности, в настоящее время зафиксировано 2 476 916 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Умерли от коронавируса 170 297 человек. При этом излечились 646 739 человек.
В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (786 968 случаев), Испания (200 210) и Италия (181 228). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (24 114 умерших), Испании (20 852) и Франции (20 265).
Как сообщал УНИАН, ученые выяснили, как долго может существовать коронавирус на различных поверхностях и при каких температур он наиболее активен.
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