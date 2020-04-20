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Во Франции смертность от коронавируса превысило 20 тысяч человек

21:54, 20 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Франции.

В частности, за последние сутки умерли 547 человек, из них 444 - в больницах и 103 - в медико-социальных учреждениях (домах престарелых).

Всего смертность от коронавируса в этой стране выросла до 20 тыс. 265 человек.

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Инфицирование коронавирусом подтверждено у 114 тыс. 657 человек, из них 2 тыс. 51 - за последние сутки.

Сейчас в больницы госпитализированы с коронавирусом 30 тыс. 584 человека, что на 26 меньше, чем за предыдущие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находятся 5 тыс. 683 человека. За последние 24 часа количество таких пациентов уменьшилось на 61 человека.

Выписаны из больниц 37 тыс. 409 человек. За последние сутки выписали 831 человека.

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