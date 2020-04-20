В Беларуси раскрыли данные о коронавирусе: заболевших - больше шести тысяч

В стране умер 51 человек, у которого подтвердили коронавирусную болезнь. В Минздраве говорят, что жертвы имели хронические заболевания.

Белорусский Минздрав раскрыл данные по заболеваемости коронавирусом в стране - по состоянию на сегодня уже подтвердили 6264 случая инфицирования.

Об этом сообщает "Белта".

Почти половина заболевших - жители Минска. Там подтверждены 3023 случая заболевания.

"Выписаны в связи с выздоровлением 514 человек. В особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания нуждаются 92 человека. Умер 51 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тестирование круглосуточно проводят 25 лабораторий. С начала февраля в стране провели свыше 102 тысяч тестов. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене, добавили в пресс-службе белорусского ведомства.

За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 457, за сутки 18 апреля - на 510, 17 апреля - 518.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что коронавирус мутировал и превратился в политику.

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