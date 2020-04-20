От коронавируса в США умерли более 40 тысяч человек
02:21, 20 апреля 2020Зарубежные новости
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Почти половина смертей приходится на штат Нью-Йорк (18 298).
Иллюстрация / REUTERS
Количество умерших от коронавируса в США превысило 40 тысяч человек — это 24,5% от всего количества смертей от COVID-19 во всем мире.
Об этом сообщает Reuters.
По состоянию на 19 апреля в США умерли 40 148 человек.
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Почти половина смертей приходится на штат Нью-Йорк (18 298). В Нью-Джерси умерли 4202 человека, в Мичигане - 2308, в Массачусетсе - 1560, в Пенсильвании - 1279, в Иллинойсе и Луизиане - по 1259, в Калифорнии - 1148.
Число случаев инфицирования коронавирусом во всем мире по состоянию на вечер 19 апреля превысило 2 млн 362 тыс. Из них более 1,59 млн - активные. Более 162 тыс. пациентов умерли.
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