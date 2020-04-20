Коронавирус во Франции: за сутки умерли почти 400 человек
Во Франции за последние 24 часа от осложнений коронавирусной болезни COVID-19 умерли 395 человек.
Об этом говорится в сообщении Министерства солидарности и здравоохранения Франции.
Всего с 1 марта в этой стране зафиксировано более 19 тыс. 718 летальных случаев COVID-19.
В частности, в больницах умерли 12 тыс. 69 человек, а в медико-социальных учреждениях (домах престарелых) - 7 тыс. 649.
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Инфицирование коронавирусом в этой стране подтверждено у 112 тыс. 606 человек, из них 785 - за последние сутки.
Сейчас госпитализированы с коронавирусом 30 тыс. 610 человек, что на 29 меньше, чем за предыдущие сутки.
В отделениях интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 744 человека. За последние 24 часа эти отделения приняли 137 пациентов.
Всего из больниц выписали 36 тыс. 578 человек, из них 595 - за последние сутки.
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