В Италии за сутки от коронавируса умерло более 400 человек
В Италии за последние сутки в результате осложнений коронавирусной болезни COVID-19 скончались 433 человека.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
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Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии увеличилось до 23 тыс. 660 человек.
Поправились после COVID-19 в Италии 47 тыс. 55 человек, в том числе 2 тыс. 128 – за последние сутки.
На сегодня в этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 108 тыс. 257 человек, из них 486 – за последние сутки.
Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 34 тыс. 497 лиц, в Пьемонте - 14 тыс. 470, в Эмилии-Романии - 13 тыс. 552, в Венето - 10 тыс. 210 и в Тоскане - 6 тыс. 496.
Сейчас в Италии госпитализированы 25 тыс. 33 человека с соответствующими симптомами, среди них 26 – за последние сутки.
В отделениях интенсивной терапии находится 2 тыс. 635 человека, что на 98 меньше, чем за предыдущие сутки.
В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших, составляет 178 тыс. 972 человека.
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