В Британии за сутки от коронавируса умерли 596 человек

Всего в этой стране зафиксировано более 16 тысяч летальных случаев COVID-19.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 596 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

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По данным по состоянию на утро 19 апреля в этой стране тесты на коронавирус сдали 482 тыс. 63 лица.

Сейчас результаты тестов известны относительно 372 тыс. 967 человек.

В частности, у 120 тыс. 67 человек подтверждено инфицирование. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 850 человек.

Согласно последним данным по смертности от COVID-19 в Британии, по состоянию на вечер 18 апреля умерли уже 16 тыс. 60 человек.