В Британии за сутки от коронавируса умерли 596 человек
17:17, 19 апреля 2020Зарубежные новости
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Всего в этой стране зафиксировано более 16 тысяч летальных случаев COVID-19.
Иллюстрация / REUTERS
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 596 человек.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
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По данным по состоянию на утро 19 апреля в этой стране тесты на коронавирус сдали 482 тыс. 63 лица.
Сейчас результаты тестов известны относительно 372 тыс. 967 человек.
В частности, у 120 тыс. 67 человек подтверждено инфицирование. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 850 человек.
Согласно последним данным по смертности от COVID-19 в Британии, по состоянию на вечер 18 апреля умерли уже 16 тыс. 60 человек.
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