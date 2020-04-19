В Испании суточная смертность от COVID-19 достигла рекордно низкого показателя за месяц

Всего в Испании от COVID-19 на сегодня умерли 20 тыс. 453 человека.

В Испании за сутки от COVID-19 умерли 410 человек.

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Как сообщает El Pais, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Испании, это самый низкий показатель суточной смертности от коронавируса с 22 марта – тогда была зафиксирована смерть 394 человек.

Показатель смертности упал резко. Так, в субботу, 19 апреля, была зафиксирована смерть 565 человек.

При этом, к новым данным следует относиться осторожно, поскольку на выходных и в праздники из регионов Испании поступают заниженные статистические данные.

Всего в Испании от COVID-19 умерли 20 тыс. 453 человека. За последние сутки - 410 человек.

Количество инфицированных коронавирусом возросло до 195 тыс. 944 человек. За последние сутки выявлена коронавирусная инфекция у 4 тыс. 218 человек.

Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

По последним данным, всего 77 тыс. 357 человек выздоровели и были выписаны из больниц. За последние сутки - 2 тыс. 695.

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