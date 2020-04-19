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В Польше от коронавируса умерли 350 человек, инфицированных уже более 9 тысяч

12:00, 19 апреля 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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За сутки в Польше обнаружили 340 новых зараженных коронавирусом. Три случая COVID-19 стали летальными. Все умершие были преклонного возраста, у большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавируса в Польше умерли 350 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 апреля во всем мире насчитывается более 2,3 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали более 160,7 тысячи человек, 595 433 человек выздоровели.

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