В Польше от коронавируса умерли 350 человек, инфицированных уже более 9 тысяч

За сутки обнаружили 340 новых больных COVID-19.

В Польше количество лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 выросло до 9 082.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

Читайте такжеУченые из Италии выяснили еще одну разрушительную функцию коронавируса

За сутки в Польше обнаружили 340 новых зараженных коронавирусом. Три случая COVID-19 стали летальными. Все умершие были преклонного возраста, у большинства из них были сопутствующие заболевания.

Всего с начала пандемии коронавируса в Польше умерли 350 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 19 апреля во всем мире насчитывается более 2,3 миллиона подтвержденных случаев коронавируса. Жертвами COVID-19 стали более 160,7 тысячи человек, 595 433 человек выздоровели.