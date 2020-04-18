В Италии за сутки от COVID-19 выздоровели 2,2 тысячи человек, умерли - 482
В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 2 тысячи 200 человек, умерли - 482.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.
Всего от коронавирусной инфекции вылечились уже 44 тысячи 927 человек.
Читайте такжеИзготовят миллион доз: Британия запустила массовое производство потенциальной вакцины от COVID-19
Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии увеличилось до 23 тысяч 227 человек.
Сейчас в этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 107 тысяч 771 человека, из них 809 - за последние сутки.
Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 34 тыс. 195 человек, в Пьемонте - 14 тыс. 223, в Эмилии-Романьи - 13 тыс. 584, в Венето - 10 тыс. 444 и в Тоскане - 6 тыс. 470.
В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 175 тысяч 925 человек.
Сейчас госпитализированы 25 тысяч 7 человек, в отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 733 человека.
Как сообщал УНИАН, в мире с начала пандемии зарегистрировано уже 2 244 303 случаев инфицирования.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире