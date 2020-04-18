В Италии за сутки от COVID-19 выздоровели 2,2 тысячи человек, умерли - 482

Всего в этой стране от коронавирусной инфекции выздоровели 44 тысячи 927 человек, умерли 23 тысячи. 227.

В Италии за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 2 тысячи 200 человек, умерли - 482.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Всего от коронавирусной инфекции вылечились уже 44 тысячи 927 человек.

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Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии увеличилось до 23 тысяч 227 человек.

Сейчас в этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 107 тысяч 771 человека, из них 809 - за последние сутки.

Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 34 тыс. 195 человек, в Пьемонте - 14 тыс. 223, в Эмилии-Романьи - 13 тыс. 584, в Венето - 10 тыс. 444 и в Тоскане - 6 тыс. 470.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 175 тысяч 925 человек.

Сейчас госпитализированы 25 тысяч 7 человек, в отделениях интенсивной терапии находятся 2 тысячи 733 человека.

Как сообщал УНИАН, в мире с начала пандемии зарегистрировано уже 2 244 303 случаев инфицирования.

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