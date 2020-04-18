Изготовят миллион доз: Британия запустила массовое производство потенциальной вакцины от COVID-19
В Великобритании запускают в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
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На данный момент потенциальная вакцина, разработанная учеными Оксфордского университета, уже запущена в производство на семи предприятиях в Великобритании, континентальной Европе, Индии и Китае. До сентября, когда должны завершиться клинические испытания вакцины, планируют изготовить около миллиона доз.
"Мы начали рискованное производство этой вакцины не только в небольших масштабах, но и с сетью производителей в семи разных местах по всему миру. Цель состоит в том, чтобы примерно к сентябрю получить как минимум миллион доз, когда мы также надеемся получить результаты эффективности испытания", - сообщил профессор университета Адриан Хилл.
На данный момент ученые объявили набор добровольцев для тестирования вакцины на людях.
Как сообщал УНИАН, на данный момент начаты клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще более 70 – находятся в разработке.
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