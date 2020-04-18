Ученые из Италии выяснили еще одну разрушительную функцию коронавируса

Это объясняет, почему искусственная вентиляция легких не помогает в тяжелых случаях.

Итальянские ученые из Университета Вероны пришли к выводу, что при тяжелой форме заболевания коронавирус атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам. В таких случаях искусственная вентиляция легких является бесполезной.

Результаты опубликованы в издании Hematology, Transfusion and Cell Therapy, пишет ТСН.

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Исследования показали, что уровень гемоглобина был значительно снижен у пациентов с более тяжелой формой заболевания по сравнению с теми, у кого она протекала легче или бессимптомно.

Ученые проанализировали данные 1210 пациентов с COVID-19, в 224 из которых болезнь протекала тяжело. Таким образом прогрессирующее снижение концентрации гемоглобина может отражать прогрессирование клинического ухудшения. Средневзвешенная разница между тяжелыми и легкими больными составила -7,1 г / л.

Работа итальянских ученых совпадает с независимо выполненным исследованием китайских биологов, которое показало, что COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам.

Как известно, одним из наиболее серьезных осложнений COVID-19 считается острый респираторный дистресс-синдром, который возникает, когда жидкость накапливается в легких и кислород не может попасть в кровь, что затрудняет дыхание пациентов.

Новые данные могут изменить клинические рекомендации для лечения больных коронавирусом. Возможно, вместо искусственной вентиляции целесообразнее применять трансфузию (например, переливание крови или эритроцитов), чтобы предотвратить развитие тяжелого состояния и смерть.

Напомним, как сообщал УНИАН, вирусологи говорят, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на мутацию вируса SARS-CoV-2. Поэтому нет причин, почему бы он мог стать вдруг более агрессивным в какой-то части мира. Поэтому возникает вопрос, почему в разных странах настолько отличается количество смертей.

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