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В Британии за сутки от коронавируса умерли 888 человек

17:32, 18 апреля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

По данным на утро 18 апреля, в этой стране тесты на коронавирус сдали 460 тысяч 437 человек, у 114 тысяч 217 человек подтверждено инфицирование. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тысяч 526 человек.

Согласно последним данным о смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 17 апреля умерли 15 тысяч 464 человека.

Как сообщал УНИАН, с начала пандемии количество инфицированных возросло до 2 244 303.

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