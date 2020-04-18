В Британии за сутки от коронавируса умерли 888 человек
17:32, 18 апреля 2020Зарубежные новости
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В целом количество летальных случаев COVID-19 составляет в этой стране 15 тыс. 464.
REUTERS
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 888 человек.
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Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
По данным на утро 18 апреля, в этой стране тесты на коронавирус сдали 460 тысяч 437 человек, у 114 тысяч 217 человек подтверждено инфицирование. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тысяч 526 человек.
Согласно последним данным о смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 17 апреля умерли 15 тысяч 464 человека.
Как сообщал УНИАН, с начала пандемии количество инфицированных возросло до 2 244 303.
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