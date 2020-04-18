Депутат партии Путина умер от коронавируса

В России количество больных COVID-19 превысило 36 тысяч человек.

Скончался депутат Московской областной думы с 1997 года и руководитель фракции «Единая Россия» в III, IV, V созывах Иван Жуков. Об этом сообщает оппозиционный телеканал Дождь. Читайте такжеВ мире уже 2,2 миллиона больных COVID-19 По словам местных чиновников, у Жукова накануне диагностировали коронавирус. Как сообщал УНИАН, в России количество больных COVID-19 превысило 36 тысяч человек. За сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом. За весь период по России скончались 313 человек.

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