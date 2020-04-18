В мире уже 2 244 303 больных COVID-19

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США.

В мире с начала пандемии зарегистрировано уже 2 244 303 случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете Джона Хопкинса.

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Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в США – 702 164, Испании – 190 839 и Италии – 172 434.

Кроме того, жертвами COVID-19 стали 154 219 человек: в Италии – 22 745, Испании – 20 002, Франции – 18 681, Великобритании – 14 576, Нью-Йорке – 13 202.

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