В Италии за сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество людей

Всего в стране насчитывается уже более 42 тыс. тех, кто преодолел коронавирус.

В Италии за последние сутки излечились от коронавирусной инфекции COVID-19 2 тыс. 563 человека, умерло - 575.

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Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

В целом от коронавирусной инфекции вылечились уже 42 тыс. 727 человек.

Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в Италии увеличилось до 22 тыс. 745 человек.

В настоящее время в этой стране подтверждено инфицирование коронавирусом у 106 тыс. 962 человек. За последние сутки зафиксировано 355 новых случаев COVID-19.

Больше всего инфицированных в провинции Ломбардия - 33 тыс. 434 человека, в Пьемонте - 13 тыс. 998, в Эмилии-Романье - 13 тыс. 585, в Венето - 10 тыс. 618 и в Тоскане - 6 тыс. 583.

В целом количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 172 тыс. 434 человека.

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