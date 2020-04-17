В Британии за сутки от коронавируса умерли 847 человек
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от пандемии коронавируса умерли 847 человек.
Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.
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В частности, по данным на утро 17 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 438 тыс. 991 человек. Сейчас результаты тестов известны относительно 341 тыс. 551 человека.
У 108 тыс. 692 человек подтверждено инфицирование коронавирусом. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 599 человек.
Согласно последним данным по смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 16 апреля умерли 14 тыс. 576 человек.
Как сообщал ранее УНИАН, Великобритания еще на три недели продолжает карантинные меры в связи с пандемией.
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