В Британии за сутки от коронавируса умерли 847 человек

В общем умерли 14 тыс. 576 человек.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от пандемии коронавируса умерли 847 человек.

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

Читайте такжеПлевали на карантин: в сети появились фото очередей и давки на одесских рынках

В частности, по данным на утро 17 апреля, всего тесты на коронавирус сдали 438 тыс. 991 человек. Сейчас результаты тестов известны относительно 341 тыс. 551 человека.

У 108 тыс. 692 человек подтверждено инфицирование коронавирусом. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тыс. 599 человек.

Согласно последним данным по смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 16 апреля умерли 14 тыс. 576 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, Великобритания еще на три недели продолжает карантинные меры в связи с пандемией.

Читайте также: