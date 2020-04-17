Самой молодой жертвой COVID-19 в мире стало младенец из Филиппин

Новорожденный мальчик, который прожил всего четыре недели, стал одной из самых молодых жертв коронавируса в мире.

Самой молодой зарегистрированной жертвой коронавирусной болезни COVID-19 в мире стал 29-дневный ребёнок из Филиппин.

Об этом сообщается в Тelegram-канале Министерства здравоохранения Украины «Коронавирус_инфо».

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«На Филиппинах 6 марта родился мальчик с коронавирусом, который умер через 29 дней. Министр здравоохранения Мария Росарио Верджейр подтвердила, что младенцу было трудно дышать и его повезли в больницу, где был получен положительный результат на COVID-19. Ребенок умер от позднего сепсиса - заражения крови, которое случается у младенцев моложе 90 дней из-за респираторной инфекции», - говорится в сообщении.

Отметим, на Филиппинах более 5,5 тысячи случаев COVID-19, что больше всего в Юго-Восточной Азии, и более 350 смертей.

Как сообщал УНИАН, в мире диагностировали уже более 2 миллионов заражений COVID-19. Боле 544 тысяч выздоровели и почти 145 тысяч людей умерло от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине по состоянию на 9:00 17 апреля зафиксировано 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.

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