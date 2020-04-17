CNN: Экспериментальное лекарство помогло больным с COVID-19 выздороветь за 6 дней

Но компания-разработчик советует не спешить с выводами и настаивает на необходимости завершить исследования.

Пациенты с коронавирусом, которые получали экспериментальное лекарство remdesivir, быстро поправились. Большинство из них за считанные дни смогли выписаться из больницы и уйти домой.

Об этом пишет CNN, добавляя, что пациенты принимали участие в клинических испытаниях препарата. У каждого из них были острые респираторные симптомы и высокая температура. Но менее чем за неделю их выписали.

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"Лучшие новости в том, что большинство наших пациентов уже выписались, и это прекрасно. Лишь двое пациентов скончались", - сказала инфекционист доктор Кейтлин Маллен из Университета Чикаго. Она возглавляет клинические испытания препарата.

На попытки CNN получить больше деталей об эффекте лекарства, в университете ответили, что дадут комментарии, когда официальные результаты исследований будут готовы. Пока нет утвержденной терапии для COVID-19. Новый коронавирус может вызвать тяжелую пневмонию и острый респираторный дистресс-синдром у некоторых пациентов. Национальный институт здравоохранения США начал испытания нескольких препаратов, которые потенциально могут помочь бороться с COVID-19. Remdesivir среди них.

Препарат разработала компания Gilead Sciences. Его испытывали против эболы, но не очень успешно. Однако, ряд исследований на животных обнаружил, что лекарства могут быть эффективными в борьбе с похожими на COVID-19 коронавирусами, в частности с SARS и MERS. В феврале ВОЗ сообщила, что remdesivir потенциально может помочь бороться с нынешней пандемией.

"Большинство наших пациентов были тяжелыми. И большинство из них через 6 дней пошли домой. Это говорит нам, что продолжительность терапии не должна быть на уровне 10 дней", - сказала Маллен.

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Однако, клинические испытания не включали контрольную группу. Поэтому трудно сказать, лекарства на самом деле помогли пациентам быстро выздороветь. Издание поясняет, что в контрольной группе аналогичные пациенты не получают определенный препарат. Это позволяет врачам понять, насколько эффективны лекарства, которые они испытывают. Gilead спонсирует тестирование своего препарата в 152 местах по всему миру при участии 2400 пациентов в тяжелом состоянии. Компания также испытывает его на 1600 пациентах с умеренными симптомами в 169 клиниках. В компании говорят, что до конца месяца рассчитывают получить результаты тестов. А к тому времени советуют не возлагать большие надежды на лекарства.

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"Мы понимаем острую необходимость лечения COVID-19 и большой интерес к данным относительно нашего препарата remdesivir", - прокомментировали в Gilead. Однако, в компании настаивают, что сейчас все истории о его эффективности - это "только истории".

"Итоговые данные нужно тщательно проанализировать, чтобы сделать любые выводы из испытаний. Все истории хоть и подбадривают, но не дают статистической силы, необходимой для определения безопасности и эффективности remdesivir в лечении COVID-19", - добавили в компании.