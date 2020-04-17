New York Times: Вирусологи до сих пор не знают, насколько смертельный COVID-19

Ответ на вопрос, сколько зараженных коронавирусом умрет, остается ключевым для эпидемиологов, но в разгар пандемии они не могут его найти.

Патологоанатомы в некоторых частях США перегружены. Похоронным бюро в очагах вспышки коронавируса едва удается справиться со своей работой. А местные газеты продолжают печатать целые страницы с некрологами.

Кажется, COVID-19 убьет больше людей в США в этом году, чем сезонный грипп, - пишет New York Times. Но определение смертельности нового коронавируса будет ключевым вопросом для эпидемиологов, которые ожидают повторения волн заражения вплоть до 2022 года. Пока вирус распространялся по всему миру в феврале и марте, приблизительные расчеты инфекционистов по количеству смертей среди зараженных были очень жестокими. Ученые говорили, что умрет примерно 1% пациентов. Это в 10 раз больше, чем от обычного гриппа.

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Но неофициальные наблюдатели за ходом пандемии COVID-19, которые вычислили уровень смертельности, поделив общее количество смертей на число известных случаев, говорят, что сейчас в мире умирает 6,4% из тех, кто заразился. В Италии уровень смертельности составляет около 13%, а в США - 4,3%, если рассмотреть официальные цифры. Даже в Южной Корее, где масштабное тестирование помогло сдержать эпидемию, 2% людей, чьи результаты были положительными, умерли от вируса. Эти неофициальные уровни смертельности, похоже, отличаются в разных регионах и странах. К примеру, немецкий уровень составляет десятую часть от итальянского, а в Лос-Анджелесе он на половину меньше, чем в Нью-Йорке. В пределах США Мичиган с показателем на уровне 7% среди лидеров, а Вайоминг, который зафиксировал первые смерти от коронавируса только на этой неделе, имеет самый низкий уровень смертельности - 0,7%.

Вирусологи говорят, что нет никаких доказательств, которые бы указывали на мутацию вируса SARS-CoV-2. Нет причин, почему бы он мог стать вдруг более агрессивным в какой-то части мира. Поэтому возникает вопрос, почему в разных странах настолько отличается количество смертей.

Определить точный уровень смертельности особенно сложно в разгар пандемии, когда цифры неточные. Количество смертей, к примеру, легко посчитать. Но количество зараженных - нет. Из-за этого, по словам эпидемиологов, уровень смертельности почти наверняка преувеличивается. Эксперты в сфере здравоохранения считают, что на каждый выявленный случай заражения в определенных общинах есть еще 5-10 случаев, которые не обнаружили. И таких может быть и больше. Кроме того, смерти , отстают от темпа заражения. Тысячи людей, которые умерли от коронавируса на этой неделе в США, заразились примерно месяц назад. Поэтому с сокращением новых случаев заражения в очагах болезни, таких как Нью-Йорк, количество смертей почти наверняка будет расти.

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"Чтобы вычислить уровень смертельности, нужно знать, как много людей заразилось и умерло от болезни. Мы знаем, сколько людей умирают, но не знаем, сколько у нас зараженных", - сказал профессор Али Мокдад.

На самом деле, даже цифра погибших довольно неточная. Ведь случаи тех, кто умер дома, часто не фиксируются. В Нью-Йорке подсчет смертей вырос более чем на 3700 в среду потому, что чиновники включили тех людей, которым никогда не проводили тест. И которые, скорее всего, умерли именно от COVID-19.

Интересным было исследование эпидемиологов относительно уровня смертельности на круизном корабле Diamond Princess, который стал своеобразным естественным экспериментом. На борту судна были изолированы 3711 пассажиров и членов экипажа, которые заразились коронавирусом. В Лондонской школе гигиены и тропической медицины подсчитали, что уровень смертельности на борту корабля составлял всего 2,6%. Однако, после включения тех, кто заразился, но не страдал от симптомов, этот показатель сократился до 1,3%. Впрочем, оценка изолированной ситуации на борту круизного корабля нерелевантна для более динамичных ситуаций в городах.