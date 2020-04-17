Количество заболевших COVID-19 в России превысило 32 тысячи человек
11:20, 17 апреля 2020Зарубежные новости
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Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 273.
Иллюстрация / REUTERS
По состоянию на утро 17 апреля в России подтверждены 4069 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составило 32007 человек.
Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 17 апреля.
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В России выздоровели 2590 человек с коронавирусом (+286 за сутки). В Москве, где больше всего заболевших, с начала распространения вируса выздоровели 1517 человек.
За сутки умер 41 человек с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 273 человека.
В России по состоянию на 16 апреля провели более 1,7 миллиона тестов на коронавирус, сообщил Роспотребнадзор.
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