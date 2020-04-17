В отличие от Трампа: более 20 стран поддержали ВОЗ в борьбе с коронавирусом

На днях президент США Дональд Трамп приостановил финансирование ВОЗ.

23 страны поддержали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Глобальное сотрудничество и международные организации играют большую роль во время пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, заявили 23 страны "альянса за мультилатерализм" в четверг, 16 апреля.

В их числе - ряд государств Евросоюза, а также Аргентина, Канада, Мексика, Сингапур, Чили и Южно-Африканская Республика.

"Мы поддерживаем усилия по борьбе с гуманитарными проблемами, вызванными вспышкой", - подчеркнули главы МИД стран альянса по итогам телеконференции. Они особо выделили необходимость "оставаться объединенными в нашей человечности".

Среди прочего, главы МИД призвали к как можно меньшему нарушению трансграничной торговли и цепочек поставок из-за коронавируса. Кроме того, различные ограничения, вводимые с целью сдержать заболевание, должны быть "целенаправленными, разумными, прозрачными и временными", считают члены альянса.

Как сообщал УНИАН, Трамп считает, что ВОЗ "не справилась со своими основными обязанностями и должна нести ответственность" за распространение коронавируса по всему миру.

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