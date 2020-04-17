Снова скачок: в мире за сутки коронавирусом заболели 96,6 тысячи человек

По состоянию на 6:00 в мире из 2 миллионов 158 тысяч 33 случаев заболевания 543 тысячи 732 человека выздоровели.

В четверг, 16 апреля, в мире диагностировали 96 тысяч 600 заражений COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Джона Хопкинса.

Читайте такжеВ Италии – очередной скачок заражений COVID-19

По состоянию на 6:00 в мире с 2 миллионов 158 тысяч 33 случаев заболевания 543 тысячи 732 человека выздоровели и 144 тысячи 221 человек умеру от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 671 тысяч 151 случай заболевания коронавирусом, в Испании - 184 тысячи 948, Италии - 168 тысяч 941, Франции - 147 тысяч 91, Германии - 137 тысяч 698, Великобритании - 104 тысяч 146.

Как сообщал ранее УНИАН, коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры. Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа.

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