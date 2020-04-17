Снова скачок: в мире за сутки коронавирусом заболели 96,6 тысячи человек
06:17, 17 апреля 2020Зарубежные новости
1694 0
По состоянию на 6:00 в мире из 2 миллионов 158 тысяч 33 случаев заболевания 543 тысячи 732 человека выздоровели.
REUTERS
В четверг, 16 апреля, в мире диагностировали 96 тысяч 600 заражений COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Джона Хопкинса.
Читайте такжеВ Италии – очередной скачок заражений COVID-19
По состоянию на 6:00 в мире с 2 миллионов 158 тысяч 33 случаев заболевания 543 тысячи 732 человека выздоровели и 144 тысячи 221 человек умеру от осложнений, вызванных болезнью.
В частности, в США 671 тысяч 151 случай заболевания коронавирусом, в Испании - 184 тысячи 948, Италии - 168 тысяч 941, Франции - 147 тысяч 91, Германии - 137 тысяч 698, Великобритании - 104 тысяч 146.
Как сообщал ранее УНИАН, коронавирус оказался способным выдерживать высокие температуры. Некоторые штаммы вируса SARS-CoV-2 способны выжить при температуре 60 градусов по Цельсию в течение часа.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter