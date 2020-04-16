В Италии – очередной скачок заражений COVID-19

По состоянию на 16 апреля в Италии зарегистрировали уже 22 170 смертей.

В Италии за сутки выявили 3 786 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом количество пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии.

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По состоянию на 16 апреля в Италии зарегистрировали уже 22 170 смертей, за сутки там погибло 525 больных, что меньше по сравнению с предыдущими несколькими днями.

Количество пациентов в тяжелом состоянии уменьшилось с 3 079 до 2936. Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 26 893 человека. Количество тех, кто поправился за последние сутки, едва ли не самая высокое за все время пандемии – 40 164.

В то же время врачи констатируют очередной рост – 3 786 новых больных, тогда как вчера их было 2 667.

Как сообщал УНИАН, в Испании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 19 тыс. лиц.