Правительство Японии распространяет режим чрезвычайного положения на всю страну - СМИ
Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Японии глава правительства страны Синдзо Абэ сегодня объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории всей страны.
Как сообщает Deutsche Welle, количество случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило отметку в 10 тысяч.
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Синдзо Абэ призвал всех жителей Японии сократить свои социальные контакты. "Накануне праздников я прошу все местные органы власти настоятельно призвать жителей избегать поездок за любую цену, чтобы предотвратить распространение вируса", - сказал Абэ.
Министр экономики страны Ясутосі Нисимура также заявил на встрече с экспертами, что правительству "необходимо принять меры, чтобы свести поток людей к минимуму" перед периодом длительных выходных в конце апреля. "Мы должны резко уменьшить поток людей в туристические места", - добавил Нисимура.
На прошлой неделе, чтобы сдержать распространение коронавируса, правительство Японии ввело режим чрезвычайного положения для Токио, Осаки и пяти других префектур.
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