Следующие недели будут решающими в борьбе с коронавирусом в Европе - ВОЗ

Быстрого возвращения к привычной жизни не будет.

Следующие недели будут решающими в борьбе с пандемией COVID-19 в Европе.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Deutsche Welle.

"Следующие несколько недель будут решающими для Европы", - заявил директор европейского офиса ВОЗ Ганс Клуге во время онлайн пресс-конференции.

Хотя в Европе насчитывается почти миллион инфицированных коронавирусом, в ВОЗ видят положительные сдвиги в странах, наиболее пораженных пандемией, в частности, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии.

В некоторых странах количество новых случаев инфицирования снижается, в то же время другим еще только предстоит пережить пик коронавирусного кризиса. При этом необходимо помнить, что быстрой победы над заболеванием COVID-19 не будет, отметил Клуге.

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"Не допускайте ошибок. Несмотря на весеннюю погоду мы продолжаем находиться посреди бури", - отметил он.

Учитывая дискуссии об ослаблении карантина Клуге заметил, что быстрого пути возвращения к привычной жизни не существует.

Во всем мире количество инфицированных коронавирусом превысило два миллиона. Общее количество умерших от COVID-19 составляет более 134 тысяч человек. В то же время более полумиллиона человек выздоровели. Такие данные по состоянию на 16 апреля приводят Университет Джонса Хопкинса (США) и ресурс Worldometers.

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