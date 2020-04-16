Вирус, как лесной пожар: в США в доме престарелых полиция обнаружила 17 умерших от коронавируса

У 76 человек, проживающих в двух помещениях дома престарелых Andover Subacute and Rehabilitation Center, обнаружили коронавирус. Кроме того, 41 сотрудник, включая администратора, заболел Covid-19.

В США, штат Нью-Джерси, полицейские после анонимного сообщения обыскали дом престарелых и обнаружили в морге, рассчитанном на четыре человека, 17 умерших вследствие вспышки коронавируса.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на NYT.

Отмечается, что анонимный звонок сообщал о теле, которое хранилось в сарае дома престарелых. По приезду полицейских эта информация подтвердилась, однако кроме этого, правоохранители обнаружили еще 17 умерших от коронавируса — из 68 человек, которые умерли в этом учреждении, включая двух медсестер.

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«Они были просто ошеломлены количеством людей, которых выносили», — сообщил начальник полиции в Андовере Эрик С. Даниэльсон.

У 76 человек, проживающих в двух помещениях дома престарелых Andover Subacute and Rehabilitation Center, обнаружили коронавирус. Кроме того, 41 сотрудник, включая администратора, заболел Covid-19.

Один из владельцев заведения, Хаим Шейнбаум, не отвечал ни на звонки, ни на электронные письма. Сотрудники, которые отвечали на телефонные звонки на рабочих местах, сказали, что им не разрешено разговаривать с представителями СМИ.

Другие дома престарелых в нью-йоркском регионе также оказались под угрозой распространения коронавируса, жертвой которых уже стали тысячи их жителей, пишет издание.

Однако Andover Subacute, рассчитанный на 700 пациентов, является крупнейшим лицензированным учреждением штата, и риск дальнейшего распространения ужасает членов семьи, которые уже обратились к местному конгрессмену.

«Проблема, с которой мы сталкиваемся во всех этих домах престарелых, заключается в том, что когда вирус распространяется, это похоже на лесной пожар. Очень трудно это остановить», — сказал уполномоченный Джош Готхаймер.

Отмечается, что департамент здравоохранения штата отправил в дома престарелых две партии с 3,2 тысячами хирургических масок, 1,4 тысячи респираторов N95 и 10 тысячами перчаток. Также учреждениям помогают волонтеры.

Ранее УНИАН сообщал, что за сутки в США около 2600 человек умерли от коронавируса.

Напомним, США находятся на первом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 апреля в стране зафиксировано более 637 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 30 тысяч человек умерли, более 51 тысячи успешно прошли курс лечения.

Во всем мире количество выявленных случаев заболевания превысило два миллиона человек. Четверть из них успешно излечились, более 133 тысяч умерли.

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