цей матеріал доступний українською

В Испании число жертв коронавируса приближается к 20 тысячам человек

15:01, 16 апреля 2020
Зарубежные новости
160 0
Новая статистика по коронавирусу в Испании / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.

Читайте такжеВ Испании коронавирус может быть в 70 тысяч медсестер - CNN

В этой стране смертность от COVID-19 выросла до 19 тыс. 130 человек. За последние сутки умер 551 человек, за предыдущие - 523 человека.

В целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 182 тыс. 816 человек.

Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter