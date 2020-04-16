В Испании число жертв коронавируса приближается к 20 тысячам человек

За сутки в стране от коронавируса умер 551 человек.

В Испании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 19 тыс. человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.

Читайте такжеВ Испании коронавирус может быть в 70 тысяч медсестер - CNN

В этой стране смертность от COVID-19 выросла до 19 тыс. 130 человек. За последние сутки умер 551 человек, за предыдущие - 523 человека.

В целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 182 тыс. 816 человек.

Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.

Читайте также: