В Испании число жертв коронавируса приближается к 20 тысячам человек
15:01, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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За сутки в стране от коронавируса умер 551 человек.
Новая статистика по коронавирусу в Испании / REUTERS
В Испании количество умерших от коронавирусной инфекции превысило 19 тыс. человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.
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В этой стране смертность от COVID-19 выросла до 19 тыс. 130 человек. За последние сутки умер 551 человек, за предыдущие - 523 человека.
В целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 182 тыс. 816 человек.
Пиковый уровень смертности от коронавируса был зафиксирован в Испании 2 апреля – тогда за сутки умерло 950 человек. С тех пор установилась тенденция к уменьшению числа жертв, но с периодическими скачками количества погибших вверх.
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