Ученые подтвердили, что грецкие орехи обязательны к употреблению

Курильщики в "ореховой группе" самостоятельно в полтора раза уменьшили количество выкуренных сигарет.

Грецкие орехи - доступный и популярный вид орехов, но от того не менее полезный, чем остальные.

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Американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов уже не первый год проводят исследования этого продукта.

В процессе одного из таких исследований, ученые отобрали 40 добровольцев с лишним весом, разделили их на три группы и предложили каждой из них разные виды диет. При этом в рацион только одной группы входили грецкие орехи. В конце эксперимента было выявлено, что только в этой группе у людей наблюдалось увеличение популяции полезных бактерий, снижающих риск сердечных заболеваний, кроме того у испытуемых пришло в норму артериальное давление и снизился уровень холестерина, передает medikforum.

Исследования позволили сделать еще одно удивительное наблюдение: курильщики в "ореховой группе" самостоятельно в полтора раза уменьшили количество выкуренных сигарет.