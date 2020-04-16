В Беларуси больше инфицированных COVID-19, чем в Украине

При этом тамошние медики провели более 81 тысячу тестов на COVID-19.

По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировали 4204 инфицированных коронавирусом, 65 граждан ждут на аппараты искусственной вентиляции легких, а умерло 40 человек.

Об этом говорится в утреннем отчете министерства здравоохранения Беларуси.

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При этом тамошние медики провели более 81 тысячу тестов на COVID-19. Коронавирус обнаружили у 116 детей, у всех – легкая форма.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.