В Беларуси больше инфицированных COVID-19, чем в Украине
14:15, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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При этом тамошние медики провели более 81 тысячу тестов на COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
По состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировали 4204 инфицированных коронавирусом, 65 граждан ждут на аппараты искусственной вентиляции легких, а умерло 40 человек.
Об этом говорится в утреннем отчете министерства здравоохранения Беларуси.
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При этом тамошние медики провели более 81 тысячу тестов на COVID-19. Коронавирус обнаружили у 116 детей, у всех – легкая форма.
Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко объяснил, почему не будет вводить ограничительные меры для нераспространения коронавируса внутри страны.
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