В Польше от коронавируса умерли 292 человека
13:56, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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Более 7,7 тысячи граждан инфицированы коронавирусом COVID-19.
Иллюстрация REUTERS
Количество инфицированных коронавирусом в Польше увеличилось до 7 771 человека.
Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.
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За сутки в Польше зафиксировали 189 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также зарегистрированы 6 новых смертей. Все умершие – люди преклонного возраста, у которых были сопутствующие заболевания.
Всего в Польше в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 292 человека.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировали 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.
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