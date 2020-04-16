В Польше от коронавируса умерли 292 человека

Более 7,7 тысячи граждан инфицированы коронавирусом COVID-19.

Количество инфицированных коронавирусом в Польше увеличилось до 7 771 человека.

Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны.

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За сутки в Польше зафиксировали 189 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также зарегистрированы 6 новых смертей. Все умершие – люди преклонного возраста, у которых были сопутствующие заболевания.

Всего в Польше в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, скончались 292 человека.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировали 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.