В Чехии впервые с 23 марта не зарегистрировано смертей от коронавируса
13:05, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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Выздоровели более 830 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В Чехии сегодня впервые с 23 марта не зарегистрировано смертей от коронавируса.
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Об этом сообщает Радио Прага.
Сегодня никто из пациентов, госпитализированных в чешских больницах с COVID-19, не умер, как следует из статистики Министерства здравоохранения. Отсутствие летальных случаев от коронавирусной инфекции зарегистрировано впервые с 23 марта.
Количество пациентов, которые выздоровели с вечера среды, увеличилось на 12 человек и достигло 831. Количество зараженных коронавирусом на утро 16 апреля составляет 6 тысяч 303 человека.
В среду лаборатории провели 8 тысяч 332 тестов на наличие коронавирусной болезни, что является самым высоким показателем с начала тестирования в стране.
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