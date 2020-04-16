Ученые определили, что вызывает послеоперационный бред

Ученые изучили эффекты ортопедических операций на пожилых мышах с имитацией болезни Альцгеймера.

У пациентов с болезнью Альцгеймера, которые подвергаются ортопедическим или другим операциям, часто развивается послеоперационный делирий, ухудшающий выздоровление и повышающий риск смерти.

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Причина этого острого психического нарушения в значительной степени неизвестна, но предыдущие исследования предполагали связь с некоторым внутренним ответом на саму хирургическую травму, многогранную послеоперационную среду и специфические для пациента факторы, которые в целом способствуют послеоперационному бреду.

В исследовании с использованием мышей, проведенном учеными из Университета Дюка, было установлено, что воспаление, особенно когда оно воздействует на гематоэнцефалический барьер у пожилых и более слабых особей, усиливает нейродегенеративные процессы и стимулирует развитие послеоперационного делирия.

Доктор Николло Террандо, доцент кафедры анестезиологии в Медицинской школе Университета Дюка, с коллегами изучал эффекты ортопедических операций на пожилых мышах с имитацией болезни Альцгеймера.

Примечательно, что воспаление нарушало гематоэнцефалический барьер, особенно у пожилых и более уязвимых животных, и вызывало быстрое накопление бета-амилоида, который затем изменял функцию иммунных клеток в центральной нервной системе, в результате чего возникал послеоперационный бред. Террандо с командой планирует провести дальнейшие исследования.