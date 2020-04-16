цей матеріал доступний українською

В России за сутки зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом

11:19, 16 апреля 2020
Зарубежные новости
221 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За сутки умерло 34 пациента с коронавирусом... За весь период по России умерло 232 человека", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПутина просят отложить парад в Москве из-за эпидемии

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 3 тыс. 448 в 78 регионах. В целом в стране зарегистрировано 27 тыс. 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах.

Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва - 1 тыс. 370, Подмосковье - 467 и Санкт-Петербург – 154.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter