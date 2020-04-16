В России за сутки зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом
11:19, 16 апреля 2020Зарубежные новости
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Зарегистрировано 27 тыс. 938 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах РФ.
Иллюстрация / REUTERS
В России количество умерших от коронавируса выросло до 232 человек.
Об этом УНИАН сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За сутки умерло 34 пациента с коронавирусом... За весь период по России умерло 232 человека", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 3 тыс. 448 в 78 регионах. В целом в стране зарегистрировано 27 тыс. 938 случаев (+14,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах.
Лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки стали Москва - 1 тыс. 370, Подмосковье - 467 и Санкт-Петербург – 154.
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