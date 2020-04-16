Трамп объявил о прохождении пика заражения коронавирусом в США

Он сказал, что объявит «новые руководящие принципы» для восстановления экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пик новых заражений коронавирусом в стране пройден.

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Он сказал, что объявит «новые руководящие принципы» для восстановления экономики. Президент объявил об этом на своем ежедневном брифинге, передает kommersant. «Мы прошли пик по новым делам», - сказал Трамп. «Это очень волнительно», - отметил он.

Между тем, в США установлен антирекорд - за сутки от коронавируса умерло 2,5 тыс. человек. В общей сложности на территории США заболели 638 111 жителей.

Ранее Дональд Трамп утвердил декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Последним штатом был Вайоминг. Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джадд Дир, впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.