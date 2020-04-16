COVID-19 искусственно создали в китайской лаборатории - Fox News

Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который потом распространил вирус среди населения.

Смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань.

К такому мнению пришли журналисты американского телеканала Fox News.

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Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который потом распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории. В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

Телеканал сообщает, что созданием вируса Китай «хотел показать насколько способности государства в борьбе с вирусом превышают возможности США и других западных стран».

Источник Fox News считает, что пандемия коронавируса может стать «самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен».

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