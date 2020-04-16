Никаких концертов и матчей до 2021 года: в Лос-Анджелесе ввели радикальные методы борьбы с коронавирусом

Ограничения могут быть пересмотрены в случае изобретения вакцины.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти заявил, что концерты и спортивные мероприятия в городе будут запрещены до 2021 года.

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Об этом сообщает CNN.

По словам мэра Лос-Анджелеса, массовые мероприятия в городе, такие как концерты и спортивные мероприятия запрещены до следующего года.

Ограничения могут быть пересмотрены раньше в случае изготовлении вакцины от нового коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в США за последние сутки от коронавируса умерли 2494 человек, это рекордное количество жертв в день. Всего в стране количество умерших выросло до 30 тысяч 844, смертельные случаи зафиксированы во всех штатах.

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