Коронавирус в Италии постепенно идет на спад: за сутки зарегистрировали рекордное уменьшение количества больных в реанимации

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю.

В Италии продолжает снижаться количество пациентов в отделениях интенсивной терапии - по состоянию на 15 апреля в реанимации находятся 3 079 людей с коронавирусом, это рекордно низкое количество.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается уже вторую неделю. Сейчас "тяжелых" больных в реанимации на 107 меньше, чем было вчера, об этом свидетельствуют новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

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За минувшие сутки умерло 578 человек (вчера их было 602). Общее количество смертей от коронавируса составила 21 645.

Несколько дней подряд продолжает снижаться и количество новых больных. Сегодня их 2 667, тогда как вчера было 2972.

Примечательно, что в Ломбардии, наиболее пострадавшем регионе, рост новых больных является низким: всего 1 012 человек за сутки.

Сейчас в Италии 105 418 людей имеют подтвержденный коронавирус, из них 27 643 - госпитализированы.

Как сообщал ранее УНИАН, по количеству заболевших зараженных Италия занимает третье место в мире. Больше зараженных зарегистрировано в Испании и США.