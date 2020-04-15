Путина просят отложить парад в Москве из-за эпидемии

Ранее в Кремле заявляли, что в этом году рассматриваются разные варианты празднования 9 мая.

Ветеранские организации России направили президенту РФ Владимиру Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с эпидемией коронавируса нормализуется.

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Как сообщает ТАСС, подписи под обращением к Путину поставили президент «Российской ассоциации героев» Владимир Шаманов, председатель «Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» Владимир Епифанов и руководитель «Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков».

"К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно", - констатировали руководители ветеранских организаций, подчеркнув, что проведение мероприятий "не может ставить под угрозу здоровье его участников и гостей", - говорится в обращении.

Ранее в Кремле заявляли, что рассматриваются разные варианты празднования 75-летия Победы, но решение о переносе парада 9 мая из-за коронавируса не принималось.

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