Ученые провели новое исследование об устойчивости коронавируса
17:38, 15 апреля 2020Зарубежные новости
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На банкнотах и стекле возбудитель вируса держится около четырех дней.
Иллюстрация REUTERS
Ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга изучили, насколько устойчив возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 на разных поверхностях.
Читайте такжеКоличество заражений коронавирусом в мире уменьшаетсяКак сообщает 24 канал, для этого 5 микролитров вирусной культуры нанесли на различные поверхности с помощью пипетки.
В итоге выяснилось, что коронавирус дольше всего держится на гладких поверхностях, а с салфеток исчезает через 3 часа. С тканей и древесины возбудитель инфекции исчезал только на второй день. На банкнотах и стекле SARS-CoV-2 держится около четырех дней.
Ранее УНИАН сообщал, сколько коронавирус «живет» на медицинской маске.
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