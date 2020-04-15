Ученые провели новое исследование об устойчивости коронавируса

На банкнотах и стекле возбудитель вируса держится около четырех дней.

Ученые из Школы общественного здравоохранения при Университете Гонконга изучили, насколько устойчив возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 на разных поверхностях.

Читайте такжеКоличество заражений коронавирусом в мире уменьшаетсяКак сообщает 24 канал, для этого 5 микролитров вирусной культуры нанесли на различные поверхности с помощью пипетки.

В итоге выяснилось, что коронавирус дольше всего держится на гладких поверхностях, а с салфеток исчезает через 3 часа. С тканей и древесины возбудитель инфекции исчезал только на второй день. На банкнотах и стекле SARS-CoV-2 держится около четырех дней.

Ранее УНИАН сообщал, сколько коронавирус «живет» на медицинской маске.