В Италии от коронавируса погибло более 21 тысячи человек
17:33, 15 апреля 2020Зарубежные новости
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Темпы заболеваемости в стране снижаются.
REUTERS
В Италии количество жертв коронавируса COVID-19 выросло до 21 тыс. 67 человек.
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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
По состоянию на 17:00 в стране также зафиксировано 162 тыс. 488 случаев инфицирования. По количеству больных коронавирусом Италия занимает третье место в мире. Больше зараженных зарегистрировано в Испании и США.
Между тем, количество выздоровевших в Италии стремительно приближается к 40 тыс. На данный момент зарегистрировано уже 37 тыс. 130 случаев выздоровления.
Напомним, в Италии начали ослаблять карантинные меры.
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